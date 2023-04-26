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عالم الزلازل الهولندي يحذر من وقوع كارثة جديدة بعد 72 ساعة

كتب:

عمرو حسني
10:47 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس

عاد العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، للظهور مجددا، وحذر من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة المقبلة.

تغريدة مثيرة للجدل

وغرد العالم الهولندي المثير للجدل عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الأربعاء: «قد يتسبب تقارب الهندسة الكوكبية الحرجة في 28 أبريل، في حدوث تجمع لنشاط زلزالي أقوى».

وتابع العالم الهولندي: «من المحتمل أن يكون هناك حدث زلزالي قوي إلى كبير، على الأرجح بين 29 أبريل و1 مايو».

المناطق المتأثرة بالزلازل 

وتوقع من قبل العالم الهولندي، وقوع زلزال مدمر في منتصف الشهر الجاري بقوة أكثر من 6 ريختر، لافتا إلى أن الزلزال المدمر سوف يقع بعد وجود تقارب في هندسة الكواكب، الذي سيعمل على إحداث نشاط قوي يؤدي إلى تحرك عنيف بدءا من الأحد 16 أبريل، متوقعا أن الزلازل المتوقع حدوثها نهاية الشهر الجاري سيؤثر على مناطق جنوب وشرق نيوزيلندا والمكسيك.

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بقلم عمرو حسني