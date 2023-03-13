الأرصاد الجوية تكشف أماكن العاصفة الرملية وتحذّر من زيادة سرعات الرياح

كشفت الصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية، عن تعرض عدد من المدن والمحافظات لعاصفة رملية في حالة الطقس اليوم، مع بداية تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم على سطح الأرض، وكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار.

اماكن العاصفة الرملية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، تعرض محافظات الدلتا وبورسعيد ومدن القناة والقاهرة الكبرى، والسواحل الغربية للبلاد، لعاصفة رملية نتيجة شوائب عالقة ورياح شمالية غربية قادمة من الصحراء الغربية، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، خاصة الصحراوية والمفتوحة والرابطة بين المحافظات، كما لفتت إلى زيادة سرعات الرياح خلال الساعات المقبلة، على الدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء وحتى محافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، كما يلي.

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14