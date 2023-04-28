محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية

أعلنت محافظة الجيزة عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة عن توافر فرص عمل بمطعم شهير بمرتبات مجزية.

نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة

وحددت محافظة الجيزة عبر المنشور نوعية الوظائف المطلوبة التي أعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بفروع المطعم «أكتوبر - الحصري - الشيخ زايد - حدائق الأهرام».

وظيفة عضو فريق بالمطعم

- المؤهل: من متوسط

- السن: من 21 إلى 33 سنة

- النوع: ذكور فقط

- مدة العمل: 9 ساعات

- الراتب: مرتبات مجزية + إضافي

- الموقف التأميني: تأمين طبي واجتماعي

- الموقف من التجنيد

- لا تقبل الطلبة

مواعيد حضور المتقدمين بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، مواعيد حضور المتقدمين للراغبين في الوظيفة التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة، بعمارة النبراوي، الدور الثاني يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر، ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».

تكريم رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

فيما قامت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة بتكريم رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة بالإضافة إلى القائمين علي الأعمال بالجهاز ومسؤولي منصة أيادي مصر بالمحافظة لافتا إلى أن أن التكريم يأتى نظير الجهود في سبيل خلق فرص العمل المناسبة التي تلبي طموحات الشباب من أبناء المحافظة إلى جانب توفير وإتاحة الأسواق والمعارض لعرض وبيع منتجات أصحاب الحرف والصناعات اليدوية التي تشتهر المحافظة بالعديد منها مثل السجاد اليدوي بالحرانية والعبايات التراثية بكرداسة والتمور بالواحات والمشغولات اليدوية بالبدرشين وغيرها من المنتجات اليدوية المميزة.