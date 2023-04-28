رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

محمد منير يحيي حفلا من مدينة العريش.. بث مباشر

كتب:

محمد عزالدين
01:04 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
محمد منير

محمد منير

تقدم جريدة «الوطن»، بثا مباشرا لحفل محمد منير من مدينة العريش بشمال سيناء، الذي تعرضه قناة «الحياة» حصريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، التي تحتفل مصر ومحافظة شمال سيناء بها، في يوم 25 أبريل من كل عام، وهي الاحتفالات التي تمتد حتى نهاية الشهر.

واستضافت محافظة شمال سيناء، أكبر سباق للهجن على الإطلاق بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الثانية في أخر 13 عامًا، وذلك بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار.

ويُطرب الفنان محمد منير متابعيه ومحبيه في الحفل المُقام في مدينة العريش حاليًا بنخبة من أفضل أغانيه، وهي الأغاني التي شهدت تفاعل كبير من الحضور.

اقرأ المزيد:

بحضور أكثر من 5 آلاف شخص.. محمد منير يحيي حفلا غنائيا في العريش

محمد منير: أحقق حلمي بالغناء في سيناء «أرض الأبطال»

تفاصيل مشاركة محمد منير ومحمود التهامي وهشام الجخ في احتفالات تحرير سيناء

طارق الشناوي: صوت محمد منير وأشعار الأبنودي لعبا دورا مهما في مسلسل عملة نادرة

محمد رحيم: محمد منير أدى تتر «عملة نادرة» من منطقة غناء جديدة

تكريم محمد منير ونجوم مسلسل «الاختيار» في ذكرى نصر العاشر من رمضان
بقلم محمد عزالدين