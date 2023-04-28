محمد منير يحيي حفلا من مدينة العريش.. بث مباشر

تقدم جريدة «الوطن»، بثا مباشرا لحفل محمد منير من مدينة العريش بشمال سيناء، الذي تعرضه قناة «الحياة» حصريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء، التي تحتفل مصر ومحافظة شمال سيناء بها، في يوم 25 أبريل من كل عام، وهي الاحتفالات التي تمتد حتى نهاية الشهر.

واستضافت محافظة شمال سيناء، أكبر سباق للهجن على الإطلاق بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانين خلال الساعات الماضية، وذلك للمرة الثانية في أخر 13 عامًا، وذلك بعد عودة الأمن والأمان والاستقرار.

ويُطرب الفنان محمد منير متابعيه ومحبيه في الحفل المُقام في مدينة العريش حاليًا بنخبة من أفضل أغانيه، وهي الأغاني التي شهدت تفاعل كبير من الحضور.