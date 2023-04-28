محافظة القاهرة تعلن حاجتها لعدد من الوظائف.. اعرف الشروط وموعد التقديم

أعلنت محافظة القاهرة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2023 عن طريق التعاقد «عقد الاستعانة» للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها.

وذكرت المحافظة في إعلانها، أنّ التقديم على الوظائف يبدأ من الأحد المقبل، وهي كالتالي:

وظائف مطلوبة في القاهرة

- 50 وظيفة سائق

- 46 وظيفة أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب آلي وبكالوريوس نظم ومعلومات

- 15 وظيفة باحث شئون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة وليسانس آداب

- 10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة ومحاسبة

- 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق

شروط التقديم لوظائف محافظة القاهرة

- يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة

- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا

- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها

المستندات المطلوبة

- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه

- صورة من شهادة الميلاد

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية

- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين

- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور

- رخصة القيادة أولى - ثانية - ثالثة سارية بالنسبة للسائقين

وأكدت محافظة القاهرة، أنّ الطلبات تُقدم باسم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية قسم التعيينات، خلال 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وتُقدم الطلبات من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية، والتقديم يبدأ يوم الأحد المقبل.