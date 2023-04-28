محافظة القاهرة تعلن حاجتها لعدد من الوظائف.. اعرف الشروط وموعد التقديم
كتب:
وائل فايز
09:01 ص | الجمعة 28 أبريل 2023
محافظة القاهرة
أعلنت محافظة القاهرة، حاجتها لشغل عدد من الوظائف وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2023 عن طريق التعاقد «عقد الاستعانة» للعمل بديوان عام محافظة القاهرة والأحياء التابعة لها.
وذكرت المحافظة في إعلانها، أنّ التقديم على الوظائف يبدأ من الأحد المقبل، وهي كالتالي:
وظائف مطلوبة في القاهرة
- 50 وظيفة سائق
- 46 وظيفة أخصائي حاسب آلي من الحاصلين على بكالوريوس حاسب آلي وبكالوريوس نظم ومعلومات
- 15 وظيفة باحث شئون عاملين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة وليسانس آداب
- 10 وظائف باحث شئون مالية من الحاصلين على بكالوريوس تجارة ومحاسبة
- 10 وظائف باحث قانوني من الحاصلين على ليسانس حقوق
شروط التقديم لوظائف محافظة القاهرة
- يكون المتقدم من أبناء محافظة القاهرة
- لا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا
- تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
المستندات المطلوبة
- صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه
- صورة من شهادة الميلاد
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
- صورة من شهادة القيد بالنقابة بالنسبة للتجاريين
- صورة من شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور
- رخصة القيادة أولى - ثانية - ثالثة سارية بالنسبة للسائقين
وأكدت محافظة القاهرة، أنّ الطلبات تُقدم باسم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية قسم التعيينات، خلال 7 أيام من تاريخ نشر الإعلان، وتُقدم الطلبات من خلال الإدارة المركزية للموارد البشرية، والتقديم يبدأ يوم الأحد المقبل.