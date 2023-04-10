نواب يؤكدون أهمية التنمية في سيناء رغم محدودية الموارد المائية

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وزير الري بعرض خطة الموارد المائية للتنمية في سيناء، إذ قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مقدم طلب المناقشة اليوم حول سياسات الري بطل من أبطال سيناء نائب عن منطقة صحراوية مستهدفة للتنمية، لذا نطالب بعرض خطة تنمية سيناء بالموارد المالية المحدودة.

المياه مسؤولية كل المؤسسات

وقال النائب سليمان الزملوط عضو المجلس عن شمال سيناء، إن موضوع المياه مسؤولية كل المؤسسات، مؤكدا أهمية المياه الجوفية والمستخدمة في الزراعات، وضرورة تنشيط تلك الخطط.

وأشار إلى أنه مستهدف 650 ألف فدان عن طريق إنشاء محطات المعالجة والاعتماد على محطة بحر البقر.

وقال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ إن ترشيد استهلاك المياه موضوع خطير، متابعا: «يجب أن يشعر المزارع الصغير بأهمية هذا وأثره عليه بشكل مباشر».

توعية المزارعين بالربط بين تقنيات الري الحديثة وتوفير الأسمدة

وتابع رئيس برلمانية مستقبل وطن: «المزراع في النهاية يريد أن يعرف ما الذي يعود عليه مباشرة»، مطالبا بضرورة توعية المزارعين بالربط بين تقنيات الري الحديثة وتوفير الأسمدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ولاستعراض طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لترشيد مياه الري، المقدم من النائب سالم العكش عضو مجلس الشيوخ عن سيناء حول اتباع السبل للمحافظة علي الموارد المائية وعمل الإجراءات اللازمة لمواجهة العجز المائى، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية.

واستعرض في بداية الجلسة النائب سالم العكش طلب المناقشة العامة، موضحا أن الله سبحانه وتعالي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها الماء، فيجب الحفاظ عليه، فلا قيمة للحياة بدون المياه.