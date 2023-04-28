تفاصيل مقتل عروس الغربية على يد زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما

أكد محمد الشبيني، محام عروس الغربية التي لقت مصرعها على يد زوجها عقب 48 ساعة من زفافهما، وذلك في مسكن الزوجية بقرية نفيا بمركز طنطا بمحافظة الغربية، أن موكلته عثر عليها غارقة في دمائها الساعة 2 فجر الخميس، وفي جسدها 8 طعنات متفرقة أودت بحياتها.

تفاصيل مصرع عروس الغربية

وأضاف محامي عروس الغربية لـ«الوطن»، أن المجني عليها، وتدعى آية الشبيني، حاصلة على ليسانس آداب وكانت تعمل في إحدى مراكز الدروس الخصوصية، وتتمتع بالأخلاق والصفات الحميدة، موضحا أن الطب الشرعي قام بتشريح جثة العروس، مشيراً أن التحقيقات مع المتهم مستمرة للكشف عن أسباب تخلصه من زوجته بهذه الطريقة.

وأضاف محامي الضحية أن قاتل زوجته تربص بزوجته عروس الغربية وفي يده سلاح أبيض «سكين المطبخ»، ثم سدد لها 8 طعنات متفرقة بالجسد وأصابها بقطع في أصابع إحدى يديها.

إخطار بالواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبها عدة طعنات نافذة ومتفرقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وبعمل التحريات والمعاينة الأولية تبين أن الجثة لعروس تدعى آية حمودة الشبيني، وتم التعدي عليها من زوجها بسلاح أبيض بعد 48 ساعة من حفل زفافها.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية

وأضح محمد طارق العريان، المحامي والخبير القانوني، أن عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.