ضبط المتهم بقتل «عروس الغربية» بعد يومين من زفافهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته عروس الغربية بعد يومين من حفل زفافهما، حيث سدد لها 8 طعنات متفرقة في الجسد داخل غرفة نومها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على قاتل عروس الغربية

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته في قرية نفيا، إحدى قرى مركز ومدينة طنطا، والتي عرفت بـ«عروس الغربية»، ويدعى «محمد. ا»، 29 عاما، ومقيم بنفس القرية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأربعاء الماضي، خامس أيام عيد الفطر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية من إدارة شرطة النجدة إخطارا يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بعزبة كفر داوود التابعة إلى قرية نفيا بمركز طنطا، يتضمن وفاة فتاة تدعى «آية ح .ا»، بعد تعدي زوجها عليها بعدة طعنات عقب زفافهما بيومين.

مشادات كلامية بين الزوجين

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية، وقادها ضباط مباحث مركز طنطا، أن المجني عليها بها 8 طعنات متفرقة في الجسد داخل غرفة نومها، وأن وراء الواقعة زوجها «محمد. أ»، وذلك بسبب خلافات ومشادات كلامية بينهما أسفرت عن قيامه بالتعدي عليها بواسطة سكين المطبخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.