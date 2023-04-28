ضبط شخصين بتهمة غسل 15 مليون جنيه من الاتجار في النقد الأجنبي

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، جرى القبض على شخصين.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين ومقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لممارستهما نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع.

ومحاولة المتهمين غسل تلك الأموال عن طريق تأسيسهما شركات وشراء وحدة سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قُدرت أفعال الغسل بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.