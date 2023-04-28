كوريا الجنوبية تسمح بدخول البلاد دون تأشيرة بدءً من 30 أبريل المقبل

تعتزم كوريا الجنوبية استئناف نظام الدخول دون تأشيرة على مراحل، وسط تخفيف معظم قيود فيروس كورونا، وذلك بدءاً من 30 أبريل الحالي، وأعلنت وزارة العدل بكوريا الجنوبية استئناف البلاد العمل بنظام الدخول دون تأشيرة، وذلك لمسافري الترانزيت الأجانب على مراحل.

نظام الدخول بدون تأشيرة إلى كوريا الجنوبية

وأضافت وزارة العدل بـكوريا الجنوبية في بيانها صباح اليوم، أنَّ العودة للعمل بنظام الدخول دون تأشيره سيتضمن فئات بعينها، والذي كان مفعلا بالبلاد حتى تم تعليقه بسبب جائحة كوفيد-19.

الدخول إلى كوريا الجنوبية دون تأشيرة.. الفئات المستفيدة

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية لكوريا الجنوبية، فإنَّ نظام دخول البلاد دون تأشيرة لـ مسافري الترانزيت الأجانب يتم على مراحل، وسيشمل الطلبة الصينيين بالرحلات المدرسية الجماعية، والمسافرين للسياحة الجماعية بشرط حملهم التأشيرة الجماعية من اليابان.

فئات يطبق عليها القرار من 15 مايو 2023

كما أكدت أنَّ قرار نظام دخول كوريا الجنوبية دون تأشيرة لمسافري الترانزيت الأجانب، سيسمح لمسافري الترانزيت بمطار إنتشون الدولي وكذلك بجزيرة جيجو الدخول دون تأشيرة بدءاً من يوم 15 مايو.

وتستهدف حكومة كوريا الجنوبية من هذا القرار زيادة الوفود السياحية إليها وتنشيط الصناعات السياحية ومراكز التسوق ورفع الطلب المحلي، وذلك عبر الاستفادة من مسافري الترانزيت الأجانب.

يشار إلى أنَّ مسافري الترانزيت من الفئة الثالثة هم المستهدفين من قرار كوريا الجنوبية، وهم الذين لا يسمح لهم بدخول البلاد دون الحصول على التأشيرة مسبقة، ويحملون تأشيرة من دول مدرجة ضمن قائمة يسمح لمواطنيها بالدخول دون تأشيرة.