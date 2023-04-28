فيلم ابن الحاج أحمد يحتل المركز الرابع في إيرادات موسم عيد الفطر

تواصل دور العرض السينمائية حالة النشاط الفني التي شهدتها مع انطلاق موسم أفلام عيد الفطر وتتواصل حالة المنافسة القوية بين الافلام التي تم طرحها بالفعل ومن بينها فيلم ابن الحاج أحمد للفنان شيكو.

فيلم ابن الحاج أحمد في المركز الرابع

فيلم ابن الحاج أحمد تمكن من أن يحتل المركز الرابع بإيراداته التي حققها في شباك التذاكر يوم أمس الخميس الموافق 27 أبريل حيث حقق نسبة إيرادات بلغت 447,231 جنيها فقط لا غير.

ويعد فيلم ابن الحاج أحمد هو أول بطولة مطلقة للفنان شيكو بدون الفنان هشام ماجد بعدما اعتادا مؤخرا تقديم أعمالهم سويا، ويشارك في العمل عدد من الفنانين منهم سيد رجب وعايدة رياض وصبري فواز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد المحمدي واخراج معتز التوني.

فيلم يوم 13 في المركز الأول

أما الفيلم الذي احتل المركز الأول يوم أمس فكان من نصيب يوم 13 الذي يقدمه الفنان أحمد داود ومعه عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وأروي جودة وشريف منير وجومانا مراد وغيرهم.