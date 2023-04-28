تفاصيل مقتل عروس الغربية.. العريس أنهى حياتها بعد 48 ساعة من الزواج

طبول وزغاريد وفرحة شهدتها قرية «نفيا» بالغربية لساعات طويلة ابتهاجًا بعرس «آية»، وفي لحظة خاطفة تبدلت الفرحة إلى عويل وصراخ بمزق قلوب أسرتها إثر العثور عليها جثة هامدة داخل عش الزوجية، بعد مرور 48 ساعة من الزواج، ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، قتلها زوجها بـ 5 طعنات متفرقة في الصدر والبطن.

مشادة مع عروس الغربية وزوجها انتهت بقتلها

وعقب وقوع الجريمة، ألقت المباحث القبض على الزوج وبمواجهته اعترف بتفاصيل جريمته مشيرًا إلى أنه فقد توازنه خلال مشادة كلامية جمعته بزوجته وقت جلوسهما سويًا، وأنه كان موجودًا داخل المطبخ لتناول بعض العصائر من الثلاجة واحتدم النقاش مع زوجته في بعض الأمور الخاصة وبعدها أمسك السكين وطعنها عدة طعنات فسقطت على الأرض غارقة في دمائها.

المتهم بقتل عروس الغربية يعترف بجريمته

وروى المتهم بقتل زوجته «آية.ح»، 23 سنة، تفاصيل جريمته أمام فريق البحث الجنائي مدعيًا أنه لم يخطط لقتل زوجته وأن ما حدث نتيجة انفعال لحظي وغضب وقت نشوب خلاف مع زوجته وأرشد المتهم عن أداة الجريمة «سكين مطبخ»، وتم التحفظ عليه وإرساله إلى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحصه لبيان حالته الفنية وموافاة النيابة بنتائج الفحص.

معاينة شقة عروس الغربية

وانتقل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة إلى مسرح جريمة مقتل عروس الغربية، وبمعاينة شقة الزوجية تبين سلامة جميع النوافذ وباب الشقة، ولم تظهر أي علامات عنف، وعُثر على جثة العروس داخل صالة الشقة، وكانت ترتدي ملابسها، ولاحظ فريق البحث الجنائي وجود آثار دماء على الأرض في غرفة النوم وصالة المنزل، ما يؤكد أن عروس الغربية كانت تحاول الهروب من المتهم لكنه كان يلاحقها بالطعنات حتى خارت قواها وسقطت على الأرض جثة هامدة.

دوافع قتل عروس الغربية

ولم تكشف تحقيقات النيابة العامة حتى الان عن دوافع الجريمة التي نسبت للمتهم، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب وفاتها، واستدعت أسرة العروس لسماع أقوالها.

قانوني يشرح عقوبة عريس الغربية

وعلق الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، في تصريح لـ«الوطن»، على واقعة مقتل عروس الغربية أن النيابة العامة سوف تكشف كافة الحقائق من خلال تحقيقاتها وفي حالة إدانة العريس بالأدلة فأنه سيواجه عقوبة الإعدام عما اقترفته يداه من جرم وإزهاق روح زوجته.