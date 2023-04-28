وصول حافلات الفلسطينيين العائدين من السودان إلى معبر رفح.. «فيديو»

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم، لقطات لوصول الفلسطينيين القادمين من السودان إلى معبر رفح بعد نجاح جهود مصر في إجلائهم من السودان.

وكانت سفارة فلسطين في مصر، أعلنت عن وصول الحافلات التي تقل الطلبة والمواطنين من أبناء فلسطين والقادمين من السودان إلى مصر عبر معبر أرقين الحدودي.

ويتوجه 194 مواطنًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري بمرافقة مندوب السفارة، و29 مواطنًا إلى مطار القاهرة الدولي للانتقال إلى وجهاتهم، وكان في استقبالهم وفد من سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لتذليل كافة العقبات، ومرافقتهم حتى وصولهم معبر رفح البري.