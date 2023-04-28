القائمة الجديدة لأسعار الحديد آخر أبريل.. «عز» يتجاوز 32 ألف جنيه

أعلنت مصانع الحديد المحلية أسعارها الجديدة التي بدأ تطبيقها أمس، في سياق التحديث المستمر من جانب المصانع لأسعارها وفقا لعوامل التكلفة.

وبلغ سعر طن حديد عز 32 ألفا و135 جنيها، وسعر طن حديد السويس للصلب 32050 جنيها، فيما سجلت أسعار حديد بشاي والمراكبي والعشري والجارحي وأغلب مصانع الدرفلة أسعارا بقيم أعلى.

سعر بشاي والمراكبي ضمن الأعلى

وبحسب قائمة الأسعار التي أعلنتها المصانع، سجل طن حديد بشاي 38500 جنيه، وسعر طن حديد المراكبي 38500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيه، وحديد العشري 38000 جنيه.

وبلغ سعر حديد الجارحي 38760 جنيها، وحديد مصر ستيل 38500 جنيه، كما بلغ سعر طن حديد الكومي 38700 جنيها وحديد العلا 38300 جنيه، وسعر حديد الجيوشي للصلب 38500 جنيه.

انخفاض في أسعار شحنات خام الحديد

يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه أسعار شحنات خام الحديد التي تحتوي على 63.5% من الخام، والتي يتم تسليمها عبر ميناء «تيانجين»، الصيني إلى أقل من 110 دولارات للطن في أواخر أبريل الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر، حيث أدى تراجع الطلب من شركات صناعة الصلب إلى المخاطرة بزيادة المعروض من خام الحديد.

وبدأت أعمال البناء في الصين، أكبر مستهلك في العالم، في الانخفاض بنحو 20% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023، مما زاد من حدة المشاكل في قطاع العقارات المثقل بالديون في البلاد.

علاوة على ذلك، تم إجبار 40% من أفران الصلب في المركز الصيني لمدينة «خبي»، على الإغلاق للصيانة، مما حد من شراء خام الحديد، كما أضافت المخزونات الوفيرة من المواد الخام إلى الضغط الهبوطي.

وأبلغت شركة «ريو نينتو»، وهي واحدة من أكبر الموردين للخام في العالم، عن قفزة أفضل من المتوقع بنسبة 15.4% في صادرات خام الحديد في الربع الأول بعد أن رفعت الإنتاج في أحد مناجمها التابعة، بينما سجلت شركة «فالي»، نموًا بنسبة 5.8% في إنتاج خام الحديد.