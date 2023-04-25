أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق المصرية.. «عز» بـ40200

استقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق المصرية، والمطروح في الأسواق الآن، يختلف حسب كل شركة، في ظل توقعات باستقرار الأسعار الفترة المقبلة، خاصو بداية من شهر مايو المقبل، وفق ما قالة أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

سعر حديد عز اليوم

وأضاف الزيني، أنّ أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 25-4-2023 في الأسواق المصرية تسجل 40 ألفا و200 جنيه لطن حديد عز، كما يبلغ سعر طن حديد المصريين 39 ألفا و500 جنيه، وحديد بشاي 39 ألفا و700 جنيه، بينما يبلغ سعر حديد العتال 39 ألفا و500 جنيه، والجيوشي للصلب 38 ألفا و500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر حديد عطية يسجل اليوم 39 ألفا و400 جنيه، وحديد سرحان 39 ألفا و500 جنيه، بينما يبلغ سعر طن حديد المراكبي 39 ألفا و500 جنيه، وحديد الكومي 39 ألف جنيه، وحديد المعادي 39 ألفا و300 جنيه، كما يسجل حديد العشري اليوم 39 ألفا و500 جنيه، وحديد بيانكو 39 ألف جنيه، ومصر ستيل 39 ألف جنيه، وحديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها، بينما يبلغ سعر حديد العلا 38 ألفا و300 جنيه.