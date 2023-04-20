استقرار أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق المصرية

تواصل أسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق المصرية، هدوء ملحوظ، في ظل توقعات بتراجع الأسعار الفترة المقبلة مع بداية الإعلان عن أسعار شهر مايو المقبل، بحسب ما قالة ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الحديد اليوم في مصر

بالنسبة لأسعار الحديد اليوم الخميس في الأسواق المصریة، جاءت كما يلي:

- حديد عز 32.135 جنيها.

- حديد السويس للصلب 32.050 جنيها.

- حديد بشاي 38.500 جنيها.

- حديد المراكبي 38.500 جنيها.

- حديد سرحان 36.000 جنيها.

- حديد المعادي 36.500 جنيها.

- حديد عطية 37.000 جنيها.

- حديد بيانكو 39.000 جنيها.

سعر حديد المصريين

-حديد المصريين 32.050 جنيها.

- حديد العشري 38.000 جنيها.

- حديد الجارحي 38.760 جنيها.

- حديد مصر ستيل 38.500 جنيها.

- حديد الكومي 38.700 جنيها.

- حديد العلا 38.300 جنيها.

- حديد الجيوشي للصلب 38.500 جنيها.