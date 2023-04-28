أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-4-2023.. المصريين بـ32 ألف جنيه

يعتبر حديد التسليح من أهم أنواع الحديد في السوق المصري، حيث يتم استخدامه بشكل رئيسي في صناعة الإنشاءات، كما يتميز بقوته ومتانته، مما يجعله مادة أساسية في بناء المباني والجسور والأنفاق والمنشآت الهندسية الأخرى.

ويتوفر حديد التسليح في السوق المصري بمختلف الأحجام والمواصفات، ويُصنع بشكل أساسي في مصانع محلية، كما يتم تصديره إلى العديد من الدول الأجنبية وتختلف أسعار حديد التسليح بحسب قطره ونوعيته وكميته المتاحة في السوق.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 28-4-2023 استقراراً ملحوظاً في الأسواق المصرية بسبب انخفاض معدلات الطلب على الشراء، بينما تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 32050 إلى 38760 جنيها بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب ، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

أسعار الحديد اليوم السبت في المصانع المصرية

وسجلت أسعار الحديد اليوم السبت 38 ألف جنيه للطن بالنسبة لحديد العشري شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجارحي 38760 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد بشاي اليوم 38500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد عز اليوم

سجّل سعر طن حديد عز اليوم 32135 جنيهاً، شاملًا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، بينما بالمقابل، بلغ سعر طن حديد السويس للصلب اليوم 32050 جنيهاً، ويشمل هذا السعر أيضًا ضريبة القيمة المضافة بنفس النسبة.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر حديد المصريين اليوم 32050 جنيها للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر طن حديد الجيوشي 38500 جنيها، بينما سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم 38500 جنيه، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل

وسجل سعر حديد مصر ستيل اليوم 38500 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، كما سجل سعر حديد الكومي 38700 جنيه للطن، شامل ضريبة القيمة المضافة، بينما سجل سعر حديد العلا 38300 جنيه للطن، كما أن السعر شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.