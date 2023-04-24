أسعار الحديد في الأسواق اليوم الاثنين.. الطن يبدأ من 32 ألف جنيه

قال ناصر شنب عضو شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، إن أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق، تسجل استقرارا ملحوظا، إذ شهدت تشهد اقبالاً من جانب المواطنين على شراء الحديد، نظرا إلى دخول فصل الصيف الذي يكثر فيه أعمال بناء المنشآت، حيث ينتظر السوق المحلية أسعار شهر مايو المقبل.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وعن أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق، جاءت كما يلي:

- حديد عز 40200 جنيه.

- حديد السويس للصلب 32050 جنيها.

- حديد بشاي 39700 جنيها.

حديد المراكبي 39500 جنيه.

- حديد سرحان 39500 جنيه.

- حديد المعادي 39300 جنيه.

- حديد عطية 39400 جنيه.

- حديد بيانكو 39000 جنيه.

سعر حديد المصريين

- حديد المصريين 39500 جنيه.

- حديد العشري 39500 جنيه.

- حديد الجارحي 38760 جنيها.

- حديد مصر ستيل 39000 جنيه.

- حديد الكومي 39000 جنيه.

- حديد العلا 38300 جنيه.

- حديد الجيوشي للصلب 38500 جنيه.