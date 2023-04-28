العثور على جثة شاب متعفنة داخل شقته في ظروف غامضة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنه لشاب داخل شقته في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفي تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وفحص المترددين علي العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

بلاغ بالعثور على رائحة جثة متعفنة

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغًا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالعقار الكائن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة.

وعقب استئذان النيابة العامة جرى دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة متعفنه لشخص يدعي م ع مواليد 1983، صاحب الشقة، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي إنتقلت علي الفور وتم إجراء معاينة الجثة والشقة، وتبين سلامه جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وجار تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.