مفاجأة في مقتل عروس الغربية.. خطة الزوج لتوريط شقيقها في الجريمة

كشفت أسرة عروس الغربية، آية الشبيني، والتي قُتلت على يد زوجها بعد 48 ساعة من حفل زفافها داخل غرفة نومها بعدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد، عن عدة تفاصيل خاصة بمقتلها، ومنها خطة الزوج لتوريط شقيقها في مقتلها.

صدمة والدة عروس الغربية

قال أيمن الشبيني ابن خال الضحية إن والدة عروس الغربية، كانت موجودة في سوق القرية، صباح يوم الحادث من أجل شراء الخضروات والفاكهة لتجهيز عشاء ابنتها، وفوجئت بأن بعض سيدات القرية، يسألونها عن ابنتها وما تعرضت له.

وأوضح ابن خال عروس الغربية أن الأم لم تكن تعلم شيئا عن ماحدث لابنتها أو وقوع أي مشكلات، ما دفعها إلي الذهاب إلى شقة ابنتها من أجل الاطمئنان عليها، لتفاجأ بجلوس والدة المتهم أمام المنزل وتخبرها بالبحث عن ابنتها بالمستشفيات، «دوري علي بنتك في المستشفى هي مش هنا».

آخر لحظات في حياة المجني عليها

وأشار إلى أن شقيق عروس الغربية تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم بعد تنفيذ جريمته مباشرة يطلب منه الحضور بسبب وجود مشكلات مع شقيقته، لافتا إلى أنه بمجرد وصول شقيق عروس الغربية، طلب منه المتهم أن يصعد إلى شقيقته بمفرده من أجل أن يتحدث معها، ليفاجأ بأن شقيقته ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وبها عدة طعنات متفرقة، موضحا أن المتهم كان يخطط لإخفاء معالم جريمته، وأن يكون المتهم فيها هو شقيق المجني عليها.

مقتل عروس الغربية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بمقتل عروس على يد زوجها بعدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد بعد 48 ساعة من حفل زفافها بقرية نفيا التابعة لمركز ومدينة طنطا، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.