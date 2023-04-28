أول تعليق من أسرة عروس الغربية: «زوجها اتصل بينا بعد ما قتلها»

قال سمير القطب، عم عروس الغربية التي لقيت مصرعها على يد زوجها في قرية نفيا التابعة لمركز ومدينة طنطا، عقب 48 ساعة من زفافهما، إن شقيقها «حازم» تلقى اتصالا هاتفيا من زوج شقيقته في ساعة متأخرة الأربعاء الماضي، يخبره فيه بضرورة حضوره، قائلا «عايزك ضروري»، فتوجه مسرعا إلى منزلهما فوجد شقيقته غارقة في دمائها، وتجمع العشرات من الأهالي أمام المنزل.

عقد قران عروس الغربية

وأضاف عم عروس الغربية آية الشبيني، لـ«الوطن»، أنه كان لا يوجد أي خلافات بينهما، وكانت فترة الخطوبة طبيعية دون أي معوقات، وعُقد قرانهما قبل شهر رمضان الماضي، وجرى نقل جهاز العروس إلى شقتها، كما أقيمت ليلة الحناء أمام منزلها بقرية كفر أبوداود، وحفل زفافهما في إحدى قاعات الأفراح الاثنين الماضي.

وأكد «قطب» لـ«الوطن»، أن الثلاثاء الماضي قامت والدة العروس بزيارتها صبيحة ليلة زفافها، وقامت بإعطائها الشبكة الذهب الخاصة بها، ولم تخبر والدتها بأن هناك أي مشكلات أو مشادات بينها وبين زوجها، حتى تفاجأنا بالواقعة.

مقتل عروس الغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بمقتل عروس بعدة طعنات نافذة بقرية نفيا التابعة لمركز ومدينة طنطا، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، كما جرى ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.