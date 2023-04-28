«المنشآت الفندقية»: لم نتلق شكاوى بمنع سيدات من نزول حمام السباحة بالبوركيني

كشف علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الغرفة لم تتلقَ أي شكاوى خلال إجازات عيد الفطر المبارك بخصوص منع سيدات من نزول حمامات السباحة بالفنادق بالمايوه البوركيني، لافتا إلى أن تلك الأزمة التي كانت تظهر بين الحين والآخر خلال السنوات الماضية تكاد تكون انتهت بنسبة 100% حاليا ولم تعد هناك أي شكاوى ترد لوزارة السياحة أو للغرفة في هذا الإطار.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي موانع لنزول السيدات حمامات السباحة الموجودة بالفنادق بالمايوه البوركيني، طالما أن الخامة المصنوع منها المايوه تلائم مياه الحمامات ولا تحدث أي تفاعلات كيماوية قد تؤثرعلى خصائص المياه وتضر بالمتواجدين داخل الحمام.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أكدت على كل الفنادق الحاصلة على ترخيص سياحي السماح للسيدات بنزول حمامات السباحة بالمايوه البوركيني طالما توافرت به تلك الاشتراطات.

الخط الساخن لوزارة السياحة

وأوضح أنه في حال تم منع أي سيدة ترتدي مايوه بوركيني تتوافر فيه تلك الاشتراطات من نزول حمام السباحة، فيجب على النزيلة التي تم منعها الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة والآثار «19654» والموجود بعدد من الأماكن الظاهرة بالفندق ومنها قاعة الاستقبال، موضحا أنه في حال صدق الشكوى سيتم توقيع جزاءات على الفندق وعلى المدير المسؤول.

لا يوجد أي تفريق بين النزلاء بالفنادق

وأشار إلى أن الفنادق المصرية ملتزمة بكل التعليمات الصادرة من قبل وزارة السياحة والآثار، فضلا عن الأعراف السياحية، موضحا أنه لا يوجد أي نوع من التفريق بين النزلاء سواء مصريين أو عرب أو أجانب.