درجات الحرارة اليوم السبت.. سقوط أمطار على مناطق متفرقة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، إذ تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 والصغرى 14، السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 15.

ويسود اليوم، طقس مائل للبرودة صباحا، وخلال ساعات الليل المتأخر على كل الأنحاء، أجواء دافئة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة على شمال الصعيد، حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 25 - 14

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 14

- بنها 25- 14

- دمنهور 23- 14

- وادي النطرون 21 - 14

- كفر الشيخ 24- 15

- المنصورة 24- 15

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 25- 15

- طنطا 23- 15

- دمياط 23- 16

- بورسعيد 22- 14

- الإسماعيلية 26- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 26- 15

- نخل 25- 6

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 24- 18

- شرم الشيخ 30- 19

- الإسكندرية 21- 15

- العلمين الجديدة 21- 16

- مطروح 20- 15

- السلوم 22 - 15

- سيوة 23- 17

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 30- 20

- سفاجا 31- 21

- مرسى علم 32- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 26- 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 22

- الفيوم 26- 15

- بني سويف 26- 15

- المنيا 26- 14

- أسيوط 27- 15

- سوهاج 28- 17

- قنا 30- 18

- الأقصر 32- 19

- أسوان 32- 19

- الوادي الجديد 29- 18

- أبوسمبل 33- 20.