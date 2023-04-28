تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تقلبات الطقس.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، وتستمر على مدار فصل الربيع الذي تغلب عليه تغيرات الجو بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة بين يوم وآخر، بالإضافة إلى العديد من الظواهر الجوية التي تضرب عِدة مدن ومحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، مثل سقوط أمطار.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة وأمطار، إذ سنعيش أجواءً ربيعية في فترة النهار، وفي فترات الليل سنشعر بالبرودة بسبب استمرار نشاط الرياح.

تحذيرات الأرصاد من تقلبات الطقس

وحذرت عضو هيئة الأرصاد، المواطنين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من تقلبات الجو، مطالبة إياهم بارتداء جاكت عند الخروج خلال ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، وارتداء كمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية عند الخروج.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أنّ انخفاض درجات الحرارة يأتي تأثرًا بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية، وهو ما يؤدي إلى إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار.

سقوط أمطار بنسبة 40%

وتشهد البلاد بعض الظواهر الجوية، منها نشاط للرياح في أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهذا النشاط سيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال الصعيد وبعض الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى على فترات من اليوم.

كما تسقط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، غدًا السبت.