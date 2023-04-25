الحماية المدنية تنقذ قطة محتجزة بعقار في الجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية من إنقاذ قطة بأحد العقارات في الجيزة، إذ تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باحتجاز القطة خاصتها بأحد الشقق الكائنة بالعقار محل سكنها.

الحماية المدنية تتمكن من إنقاذ القطة

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحل البلاغ، وتمكنت من إنقاذ القطة وتسليمها للمبلغة.

ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان السيدة، وتقدمت بالشكر لرجال الشرطة.