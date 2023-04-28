وزيرة الهجرة توجه رسالة شكر لطلاب مصريين بالسودان: ساعدوا في إجلاء 10 طائرات

وجَّهت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة والشؤون المصرية بالخارج، رسالة للطلاب المصريين بالسودان، عبر صفحتها الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وزيرة الهجرة توجه رسالة مهمة للطلاب المصريين في السودان

وقالت وزيرة الهجرة في رسالتها: «أنا عايزة أعرفكم على أولادي.. عبد الرحمن وعبد الرحمن ومحمد ووحيد وكل اللي معاهم من ولادنا الذين ساعدونا في إجلاء نحو 10 طائرات من وادي سيدنا.. وسط وجود أعداد ضخمة من الجالية المصرية في الخرطوم».

وأضافت الدكتورة سها الجندي: «كانوا على تواصل معايا على مدار الساعة وأول ما طلبت منهم إنهم يبدأوا السفر بكبار السن والمصابين والسيدات والأطفال مع أسرهم .. نظموا الصفوف ورتبوا المجموعات وحرصوا على أن يكونوا آخر من يغادروا عقب الانتهاء من مساعدة الطيارين الحربيين في إجلاء أهالينا كلهم من قاعدة وادي سيدنا»، مضيفة خلال كلمتها: «أولادنا لم يغادروا إلا بعد ما قاموا كمان بتنظيف المكان».

الوزيرة وجَّهت الشكر للطلاب الدارسين

ويذكر أن وزيرة الهجرة الشكر قد وجهت للشباب من الطلاب الدارسين في السودان على دورهم في تنظيم جهود الإخلاء بالتعاون مع الطيارين الحربيين، خاصة الشباب الذين قدموا نموذجا ملهمًا يحتذى به في قاعدة وادي سيدنا، التي شهدت تواجد أعداد كبيرة من المصريين، وبناء على اتصالات مباشرة مع الوزيرة وخلية الأزمة المشكلة بالوزارة.

و قام الطلاب بحصر الأعداد الموجودة، ودعم تنظيم المجموعات على كل رحلة مع تقديم إجلاء كبار السن والسيدات والأطفال مع أسرهم، وقاموا بالمساعدة في طمأنة المواطنين ونقل رسائل الوزارة وتوزيع الوجبات والمياه التي أرسلتها مصر لأبنائها والعاملين بالمطار، وكانوا آخر من تم إجلاؤه من مطار سيدنا مساء أمس.