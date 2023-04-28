الظواهر الجوية المتوقعة غدا.. رياح وأمطار على القاهرة والسواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا السبت، حيث تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا السبت

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غدا طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلاً مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

درجات حرارة الأقاليم والمدن المصرية

القاهرة الكبرى: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14

الوجه البحري: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14

السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15

جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 19