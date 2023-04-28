تشريح جثة شاب توفي إثر إصابته بحالة إعياء شديدة في الوايلي

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب يُدعى «محمد سعد ع س»، 18 عاما، توفي إثر إصابته بحالة إعياء شديدة، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة هل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما قررت النيابة العامة التحفظ على ملابس المتوفى وإرسالها للطب الشرعي.

الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من مستشفى الدمرداش بوصول مراهق مصاب بحالة إعياء شديدة ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد سعد ع س» 18 عاما، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، كما تبين عدم وجود آثار تؤكد أن الوفاة بسبب تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وكشف التقرير الطبي أن سبب الوفاة غير معلوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.