شذى: «اللي مايتسموا» تناسب الثقافات الجديدة في إطار الإبداع

حققت أغنية المطربة شذى الجديدة «اللي ما يتسموا» نجاحا كبيرا بعد طرحها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وعدد من منصات الموسيقى الرقمية، كهدية منها لجمهورها بمناسبة أعياد الفطر المبارك على الوطن العربي والأمة الإسلامية.

«اللي ما يتسموا» هي من كلمات إيهاب عبد العظيم

«اللي ما يتسموا» هي من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان سامر أبو طالب وتوزيع وميكس وماستر تميم.

واعربت شذى عن سعادتها بالأغنية في بيان قائلة :"سعيدة بردود الأفعال حول الأغنية ، فهى شكل جديد لم اقدمه من قبل، و كلمات مختلفة و ايقاع سريع يناسب الثقافات الجديدة و لكن فى إطار الإبداع ، و لذلك وجدتها افضل هدية للجمهور في عيد الفطر .

شذى: لدي مفاجآت عدة فى 2023

اشارت شذى الى ان مفاجآتها الغنائية لن تتوقف في عام 2023، قائلة "هناك العديد من المفاجآت للجمهور خلال موسم صيف العام الجاري ٢٠٢٣".

جدير بالذكر ان اخر اغنيات المطربة شذي كانت بعنوان "مخ تخين" كلمات محمد مصطفى ملك و الحان مدين وتوزيع أحمد عادل