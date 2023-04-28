اليابان تعيد كوريا الجنوبية إلى «القائمة البيضاء» للشركاء التجاريين المفضلين

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إعادة كوريا الجنوبية إلى «القائمة البيضاء» للشركاء التجاريين المفضلين، بعد قرار مماثل اتخذته سول بشأن وضع طوكيو التجاري، في أحدث مؤشر على تحسن العلاقات الثنائية.

اليابان تعيد كوريا الجنوبية للقائمة البيضاء.. ماذا يعني القرار؟

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن اليابان ستعيد الوضع التفضيلي لـ كوريا الجنوبية بعد أن كانت قد رفعتها من قائمة تضم 27 دولة قادرة على شراء المنتجات اليابانية التي يمكن تحويلها للاستخدام العسكري.

وجاء شطب كوريا الجنوبية من «القائمة البيضاء» للدول التي تخضع للحد الأدنى من القيود التجارية في الوقت الذي ساءت فيه العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود على مدار تاريخ الحرب.

ولكن الجارتين تشهدان الآن عددًا متزايدًا من علامات التحسن، إذ يدفع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، لإصلاح العلاقات المتوترة منذ توليه منصبه قبل نحو عام.

وأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ويون، مارس الماضي، أنهما سيحافظان على «اتصال وثيق» في مواجهة التهديد الصاروخي والنووي المتصاعد من كوريا الشمالية وتزايد النفوذ العسكري الصيني.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعادت كوريا الجنوبية اليابان إلى قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية.