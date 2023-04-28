أول تعليق من والدة عروس طنطا المقتولة بعد مرور 48 ساعة من الزواج.. قلبي مكنش مرتاح

قالت والدة عروس طنطا في تصريحات خاصة «الوطن» إنها كانت في زيارة لمنزل ابنتها يوم الثلاثاء، وطلبت منها عروس الغربية الجلوس معاها، لكنها فضلت المغادرة كونها عروساً جديدة، مشيرة إلى أنها كانت سعيدة ولم تتلفظ بأي شكوى من زوجها.

خطوبة 8 شهور

وأضافت والدة عروس طنطا، «ذهبت من أجل الاطمئنان عليها وإعطائها الشبكة الخاصة بها، وصافحت زوج ابنتي بحرارة ولم أكن أتخيل أنه سوف ينهي حياتها بعد ساعات قليلة، بهذه الطريقة، دون معرفة أسباب، كانت بتلم الغسيل وقالت لي أنا كويسة يا ماما، قلبي مكنش مرتاح وكان نفسي أقعد معاها، ومحمد المتهم نزل معي، حال مغادرتي».

وأشارت والدة عروس طنطا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المتهم تقدم لخطبة ابنتها منذ 8 شهور، ولم يظهر عليه أي مشكلات «مكنش بيشرب سيجارة» وكانت معاملته جيدة، وأنها يوم الأربعاء الماضي كانت متواجدة في السوق من أجل شراء متطلبات المنزل، وتجهيز عشاء لها، فوجئت بنظرات غريبة من بعض أهالي القرية، وبدأ البعض منهم يسألني عن ابنتي.

سؤال أهل القرية

وتقول والدة عروس طنطا إنها علمت خبر مقتل ابنتها من أحد المواطنين، لتهرول مسرعة إلى منزل ابنتها وتسأل والدة زوج ابنتها التي نفت أن ابنتها ليست بالمنزل، في حين قال لها بعض المواطنين إن ابنتها آية أقدمت على إنهاء حياتها مستخدمة سكيناً.

إخطار بالواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطاراً يفيد بورود بلاغ بمقتل عروس تدعي آية الشيبني، بعد 48 ساعة من حفل زفافها، داخل غرفة نومها بعدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، واقتياد الزوج المتهم إلى مركز شرطة طنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.