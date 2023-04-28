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الشيخ محمد بن راشد يعين نجليه «مكتوم وأحمد» نائبين لحاكم دبي

كتب:

محمد علي حسن
08:46 م | الجمعة 28 أبريل 2023
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أعلن مكتب دبي الإعلامي، في تغريدة، اليوم الجمعة، أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عيّن ولديه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً أول لحاكم الإمارة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً ثانياً، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه الحاكم.

 

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