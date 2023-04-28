الشيخ محمد بن راشد يعين نجليه «مكتوم وأحمد» نائبين لحاكم دبي

أعلن مكتب دبي الإعلامي، في تغريدة، اليوم الجمعة، أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عيّن ولديه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً أول لحاكم الإمارة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً ثانياً، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه الحاكم.

بمرسوم من محمد بن راشد

مكتوم بن محمد نائباً أولاً وأحمد بن محمد نائباً ثانياً لحاكم دبي



أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل… pic.twitter.com/FNasjB0moc — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 28, 2023