توضيح مهم من وزارة الحج السعودية بشأن مدة تأشيرة العمرة.. تعرف عليه

أعلن حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك من خلال الرد على أحد المستفيدين المعتمرين بهذا الشأن، حيث حرص الحساب على توضيح مدة التأشيرة.

التأشيرة تبدأ من تاريخ دخول المعتمر إلى أراضي المملكة العربية السعودية

وأكد الحساب الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية أن التأشيرة تبدأ من تاريخ دخول المعتمر إلى أراضي المملكة العربية السعودية، ويجب على الجميع ضرورة الالتزام بمدة صلاحية التأشيرة.

وأشار أحد المعتمرين في استفساره لوزارة الحج والعمرة السعودية إلى أنه تم إصدار تأشيرة عمرة له، مع العلم بأنها سوف تنتهي بعد موسم الحج، فهل يتم خروج المعتمر قبل موسم الحج؟، وجاء الرد السابق من الوزارة للتوضيح للجميع.

مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي تسعون يوما

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الحج أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي تسعون يوما، وأنه يتم السماح لغير المحصنين بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصابي كورونا.