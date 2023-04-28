معلومات عن فيلم رهبة قبل طرحه في دور السينما.. بطولة أحمد الفيشاوي

تستعد دور العرض السينمائية خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال عدد آخر من الأفلام السينمائية لتنضم إلى موسم أفلام عيد الفطر، وسيكون واحد من ضمنها فيلم رهبة الذي يقدمه الفنان أحمد الفيشاوي، ونعرض في السطور التالية أبرز معلومات عنه.

ويشارك في فيلم رهبة عدد كبير من الفنانين منهم محمد لطفي ونسرين أمين وثراء جبيل وسماء إبراهيم ومحمود البزاوي ومحمد القس وإسماعيل فرغلي ومصطفي غريب، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

معلومات عن فيلم رهبة

وتدور فكرة فيلم رهبة في إطار شعبي حول شخصية شاب يدعى سيد وهى الشخصية التى يقدمها الفنان أحمد الفيشاوي في العمل وهو يعيش في حارة شعبية وكل أهلها يخافون منه.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي عُرض له مؤخرًا فيلم الدعوة عامة والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم محمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد ودينا وعدد آخر من الفنانين .