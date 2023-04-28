داعية تحذر عبر قناة الناس من خطورة غضب الأم على الأبناء: ينزع البركة (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، إن الفائز من الأبناء من تدعى له أمه، فدعوتها مستجابة، محذرة من دعوة الأم على أبنائها في وقت يكون فيه باب السماء مفتوحا، فيصيب وليدها مصابا، فتندم، مطالبة الأبناء بالحرص على ألا تغضب عليهم أمهاتهم، أو تنحدر دمعة على خدها بسببهم.

الوالد أوسط أبواب الجنة

أضافت الدكتورة نيفين مختار، خلال برنامج «البيت» المعروض على قناة الناس، أن الحديث الشريف قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الزم أمك فإن الجنة تحت رجليها»، لافتة إلى أن الرسول وصى على الوالد حين قال: «الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع».

وأشارت نيفين مختار، إلى أن للجنة بابي هما الأم والأب، فيجب على الأبناء أن ينهلا منهما كيفما يشاؤون، محذرة من غضب الأم على الأبناء، حتى لا تنزع منهم البركة طوال حياتهم.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، بمجموعة برامج وخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.