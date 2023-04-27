«ريادة الأعمال» عبر قناة الناس: هناك شباب بدأوا مشروعهم بـ20 ألف جنيه ونجحوا

قال الدكتور محمد جلال، مدير نادي ريادة الأعمال، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر، إن أي شاب أو مواطن لديه فكرة مشروع جيدة وليس لديه تمويل، عليه التوجه فورا إلى أحد الجهات التي لديها مبادرة لدعم رواد الأعمال، وعلى رأسها وزارات التخطيط والشباب والرياضة، والاتصالات والتعليم العالي.

جلال: روح لأى جهة فيها مبادرة

تابع مدير نادي ريادة الأعمال، عميد كلية الهندسة بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «لو أنت ولد أو بنت خلصت دراسة ولا لسه، عاوز تغير شغلك، أيا كان لو عندك فكرة جيدة قابلة للتنفيذ، وعندك فريق عمل ودراسة لها، روح لأى جهة فيها مبادرة، هيوفروا لك اللازم، وهيساعدوك فى تحقيق المشروع، وتحويل الفكرة إلى مشروع حقيقى، من خلال توفير الدعم المادى والفنى عبر الحاضنات التكنولوجية، الموجودة فى كل المحافظات وعددها 50 حاضنة، هيوفر لك دعم مالى منحة وليس قرضا».

واستكمل: «لازم الأفكار القابلة للتطبيق، يكون لها دور في حل مشكلة في أرض الواقع بحل عملى جيد، زى مثل رواد الأعمال فى أزمة كورونا قدموا حلول واقعية للمشاكل اللى حصلت فى الأزمة، فكرة إزاى تضئ الصحراء بوسائل بسيطة جدا، الاستزراع السمكى وزيادة الإنتاج، كل دى فى مجالات فيها مشاكل، وممكن تحل فى شباب بدأت بـ20 ألف جنيه، من فترة بسيطة والنهارده وصلت رأسمالها لأكثر من 100 مليون جنيه».

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.