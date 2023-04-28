«الأرصاد» تحذر: عاصفة ترابية تضرب المحافظات السبت

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بيان لها، من ظاهرة جوية تضرب المحافظات، خلال الساعات المقبلة، حيث يشهد طقس السبت وجود عاصفة ترابية، مما يستوجب على عدد من فئات المجتمع توخي الحيطة والحذر، عند الخروج من المنازل، واتخاذ كافة التدابير والوقائية سواء ارتداء كمامات أو تجنب التعرض لتيارات الهواء.

وكشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد عن نشاط في حركة الرياح غداً على مختلف محافظات الجمهورية، حيث تراوح سرعة الرياح في عدد من المحافظات بين 32كم/ساعة إلى 42 كم/ساعة.

المحافظات ذات الظهير الصحراوي

وتشهد العديد من الأماكن المكشوفة في المحافظات التي يتواجد بها ظهير صحراوي، نشاط لحركات الرياح مصحوباً برمال وأتربة عالقة، مما يحمل تحذيراً لسكان هذه المحافظات، من الأطفال وكبار السن، خاصة أصحاب مرضي الصدر والجيوب الأنفية والحساسية، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، ذروة نشاط الرياح، التي قد تكون مثيرة للرمال، نظرا لطبيعة المنطقة الرملية، وسرعة الرياح التي تصل بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى 42 كم/ ساعة.

القاهرة تسجل سرعة الرياح 32كم/ ساعة

جنوب الوجه البحري 30كم/ ساعة

السواحل الشمالية الغربية والشمال الوجه البحري 40كم /ساعة

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 42 كم/ساعة

جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر 30كم/ ساعة