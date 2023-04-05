الأرصاد تحذر من طقس السبت المقبل.. نشاط للرياح في بعض المناطق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس يوم السبت المقبل، بسب تعرض عدد من المناطق، لتقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عدد من الفئات مثل من يعانون من أمراض الصدر.

السواحل الشمالية والصحراء الغربية أكثر الناطق تأثرا

وكشفت الهيئة عن وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، في طقس السبت، على مناطق السواحل الشمالية، والصحراء الغربية، ما يستوجب، اتخاذ الإحتياط اللازمة نحو الأطفال وكبار السن، ومرضى الحساسية والربو والجيوب الأنفية، بارتداء الكمامات خاصة عند الخروج من المنازل.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

وبحسب يان الأرصاد فإن درجات الحرارة المتوقعة يوم السبت المقبل، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغرى 20 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 17 درجة

- جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 20 درجة

- شمال الصعيد 34 العظمى والصغرى 18 درجة

- جنوب الصعيد 35 العظمى والصغرى 19 درجة.