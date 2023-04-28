انطلاق امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة بمدارس الجيزة غدا
كتب:
محمد سامي الكميلي
08:02 م | الجمعة 28 أبريل 2023
طلاب يؤدون الامتحانات - أرشيفية
تبدأ غدا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والتربية والرياضية والمستوى الرفيع، بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023 في الجيزة.
ويأتي جدول الامتحانات، للمواد المذكور سلفًا، كالتالي:
امتحانات المواد غير المضافة للمرحلة الابتدائية
- الصف الرابع الابتدائي: يوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.
- الصف الخامس الابتدائي: يوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.
- الصف السادس الابتدائي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان الدين، ويوم الأحد 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع.
امتحانات المواد غير المضافة للمرحلة الإعدادية
- الصف الأول الإعدادي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية الدينية، ويوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الثلاثاء 2 مايو امتحان التربية الفنية.
- الصف الثاني الإعدادي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية الدينية، ويوم الأحد 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو امتحان التربية الفنية.
- الصف الثالث الإعدادي: يوم الثلاثاء 2 مايو امتحان المستوى الرفيع.
امتحانات المواد غير المضافة للمرحلة الثانوية
- الصف الأول الثانوي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأحد 30 أبريل 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الثلاثاء 2 مايو 2023 امتحان مواد الحاسب الآلي والتربية المهنية، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 مادة التربية عسكرية.
- الصف الثاني الثانوي: يوم الأحد 30 أبريل امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان مادة التربية العسكرية، ويوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية.