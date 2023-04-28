انطلاق امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة بمدارس الجيزة غدا

تبدأ غدا امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والتربية والرياضية والمستوى الرفيع، بداية من طلاب الصف الرابع الابتدائي، حتى الصف الثاني الثانوي، للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023 في الجيزة.

ويأتي جدول الامتحانات، للمواد المذكور سلفًا، كالتالي:

امتحانات المواد غير المضافة للمرحلة الابتدائية

- الصف الرابع الابتدائي: يوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

- الصف الخامس الابتدائي: يوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

- الصف السادس الابتدائي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان الدين، ويوم الأحد 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع.

امتحانات المواد غير المضافة للمرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية الدينية، ويوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الثلاثاء 2 مايو امتحان التربية الفنية.

- الصف الثاني الإعدادي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية الدينية، ويوم الأحد 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو امتحان التربية الفنية.

- الصف الثالث الإعدادي: يوم الثلاثاء 2 مايو امتحان المستوى الرفيع.

امتحانات المواد غير المضافة للمرحلة الثانوية

- الصف الأول الثانوي: يوم السبت 29 أبريل 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأحد 30 أبريل 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الثلاثاء 2 مايو 2023 امتحان مواد الحاسب الآلي والتربية المهنية، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 مادة التربية عسكرية.

- الصف الثاني الثانوي: يوم الأحد 30 أبريل امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الاثنين 1 مايو 2023 امتحان مادة التربية العسكرية، ويوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية.