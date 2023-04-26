معلومات عن امتحان المهارات المهنية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

في ضوء الاستعداد لأداء امتحانات المهارات المهنية لطلاب الرابع والخامس الابتدائي، ضمن امتحانات آخر العام 2023 والتي تنطلق خلال الأيام المقبلة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات يجب مراعاتها في ورقة امتحان المهارات خلال الفصل الدراسي الثاني.

المهارات المهنية لطلاب الرابع والخامس الابتدائي

-درجة امتحان مادة المهارات المهنية لطلاب الرابع الخامس الابتدائي 30 درجة.

- يحدد الامتحان اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسي والعام وكذلك الفصل الدراسي.

-الامتحان نظري في منهج المهارات المهنية بحسب محتوي المنهج وستكون مدة الامتحان ساعة ونصف الساعة.

- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

الامتحان اختيار من متعدد

- يضمّ السؤال 15 مفردة مناسبة للوقت المحدد

- سيكون نوع الأسئلة اختيار من متعدد.

- يكتب في نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

- إجابة أسئلة الامتحان ستكون في نفس الورقة.

-تتضمن الأسئلة على جميع المستويات المعرفية وهي «تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا».

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع والخامس الابتدائي، وفقًا للمواعيد المعلنة من قبل الإدارات التعليمية، يوم 6 مايو 2023 وتستمر حتى يوم 10 من الشهر نفسه، فيما تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 1 مايو مستوى الرفيع.