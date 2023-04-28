جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية بالسويس.. تبدأ 18 مايو 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الترم الثاني شهر مايو 2023 بمحافظة السويس، جدول الشهادة الإعدادية العامة، والتي تنطلق الخميس 18 مايو المقبل، في التاسعة صباحا.

امتحانات الترم الثاني شهر مايو 2023 بالسويس

وجاء جدول امتحانات المواد المختلفة بمدارس محافظة السويس على النحو التالي:

- الخميس 18 مايو: مادة اللغة العربية والإملاء والخط، ومدتها ساعتين ونصف، والفترة الثانية التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

- السبت 20 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية، ومدة اللجنة ساعتين.

- الأحد 21 مايو: مادة اللغة الأجنية، ومدة اللجنة ساعتين.

- الاثنين 22 مايو: الجبر فترة أولى مدتها ساعتين، ثم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة.

- الثلاثاء 23 مايو: الهندسة ومدتها ساعتين، ثم التربية الفنية لمدة ساعتين.

- الأربعاء 24 مايو: العلوم، ومدة اللجنة ساعتين.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالسويس

وشددت مديرية التربية والتعليم بالسويس، خلال بيان لها، على ضرورة الالتزام داخل لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بكافة الإجراءات الاحترازية، والتحذير من أية محاولات للغش.