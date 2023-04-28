السيطرة على حريق في شقة سكنية بمنطقة المرج دون خسائر

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق اندلع داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج، دون خسائر بشرية.

تفاصيل حريق شقة المرج

البداية بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المرج، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بسيارة إطفاء وجرت محاصرة النيران ومنع امتدادها الى العقارات المجاورة.

وجرت السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.