فيلم هارلي لمحمد رمضان يحتل المركز الثاني في قائمة إيرادات الخميس

حقق فيلم هارلي لمحمد رمضان، الذي يعرض حاليا بدور العرض، نجاحا كبيرا وواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر، منذ بداية عرضه يوم وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، حقق إيرادات مليون و269 ألفا و362 جنيها، أمس، محتلا بذلك المركز الثاني في شباك التذاكر، بعد فيلم «يوم 13» الذي احتل أمس المركز الأول، محققا مليون و414 ألفا و362 جنيها.

أبطال فيلم «هارلي»

فيلم هارلي لمحمد رمضان، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وحسني شتا وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سامي، وإخراج محمد سمير.

أغنية «طوق نجاة» من فيلم «هارلي»

وطرح محمد رمضان منذ أيام، أغنية «طوق نجاة»، الدعائية لفيلم «هارلي»، ونالت إعجاب وإشادات الجمهور بسبب الرسالة التي تقدمها وهي مواجهه الإدمان.