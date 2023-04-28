«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام القادمة.. منخفض جوي وسقوط أمطار «الشتاء رجع»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات إذ تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الأربعاء القادم، مع استمرار تأثير ظاهرة الرياح المحملة بالرمال والأتربة ليسود طقس مائل إلى البرودة ليلا في الصباح الباكر.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضح البيان أن حالة الطقس الأيام القادمة تشهد تأثير منخفض جوي قادم من أوروبا يعمل على خفض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية مما يؤدي إلى سقوط أمطار على المحافظات غدا السبت 29 أبريل والأحد 30 أبريل على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وأشارت الأرصاد إلى عودة الأجواء الشتوية مرة أخرى نظرا لتأثير المنخفض الجوي، في طبقات الجو العليا مما يؤدي إلى وجود كتل هوائية باردة، موضحة أن نسبة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة تصل إلى 40% على مدار اليوم.

وعن حالة الطقس الأيام القادمة أوضحت الأرصاد أن يشهد طقس يوم الأحد 30 أبريل نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وأمطار على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة الأيام القادمة في المحافظات

وتشهد المحافظات يوم الإثنين المقبل 1 مايو شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية مع نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء

وفيما يتعلق بطقس يوم الثلاثاء 2 مايو والأربعاء 3 مايو تشهد البلاد نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مع تأثير ظاهرة الشبورة على الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتشهد المحافظات يوم الخميس 4 مايو شبورة مائية على الطرق الرئيسية والفرعية التى تربط بين الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء، وتنشط الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.