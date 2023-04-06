اضطراب حالة الطقس في مصر الأيام القادمة.. ارتفاع وانخفاض الحرارة

تشهد حالة الطقس في مصر الأيام القادمة اضطرابًا في درجات الحرارة أشبه بالبسترة، إذ ترتفع درجات الحرارة بصورة كبيرة تارة، وتنخفض تارة أخرى، فيما تشهد المحافظات بعض الظواهر الجوية على مدار الأسبوع المقبل، بينها توقعات بسقوط أمطار في منتصف الأسبوع على بعض المناطق، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر الأيام القادمة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

حالة الطقس في مصر اليوم الخميس

تشهد حالة الطقس في مصر اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، فيما يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، ويتحول إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

فيما يخص أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًا، فإنّه يسود طقس حارًا في بعض الأيام ويكون باردًا في أيام أخرى، حيث تأتي درجات الحرارة غدا في مصر كالتالي:

درجات الحرارة العظمى والصغرى في القاهرة ومحافظات الوجه البحري الأيام المقبلة:

الخميس: العظمى 26 والصغرى 18.

الجمعة: العظمى 32 والصغرى 18.

السبت: العظمى 32 والصغرى 20.

الأحد: العظمى 33 والصغرى 20.

الاثنين: العظمى 28 والصغرى 16.

الثلاثاء: العظمى 26 والصغرى 16.

الأربعاء: العظمى 26 والصغرى 15.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في السواحل الشمالية الأيام القادمة:

الخميس: العظمى 25 والصغرى 18.

الجمعة: العظمى 22 والصغرى 16.

السبت: العظمى 24 والصغرى 17.

الأحد: العظمى 32 والصغرى 16.

الاثنين: العظمى 21 والصغرى 15.

الثلاثاء: العظمى 21 والصغرى 15.

الأربعاء: العظمى 21 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة في جنوب سيناء الأيام المقبلة:

الخميس: العظمى 30 والصغرى 18.

الجمعة: العظمى 33 والصغرى 20.

السبت: العظمى 36 والصغرى 22.

الأحد: العظمى 33 والصغرى 22.

الاثنين: العظمى 30 والصغرى 18.

الثلاثاء: العظمى 29 والصغرى 18.

الأربعاء: العظمى 31 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة في محافظات شمال الصعيد الأيام المقبلة:

الخميس: العظمى 28 والصغرى 16.

الجمعة: العظمى 34 والصغرى 18.

السبت: العظمى 36 والصغرى 19.

الأحد: العظمى 36 والصغرى 19.

الاثنين: العظمى 31 والصغرى 15.

الثلاثاء: العظمى 26 والصغرى 15.

الأربعاء: العظمى 27 والصغرى 14.

درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد الأيام المقبلة:

الخميس: العظمى 33 والصغرى 18.

الجمعة: العظمى 35 والصغرى 19.

السبت: الصغرى 36 والصغرى 21.

الأحد: العظمى 36 والصغرى 21.

الاثنين: العظمى 37 والصغرى 20.

الثلاثاء: العظمى 36 والصغرى 19.

الأربعاء: العظمى 35 والصغرى 18.

الظواهر الجوية الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات خلال الأيام المقبلة فإنّها تأتي كالتالي:

الخميس 6 أبريل 2023: شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 7 أبريل 2023: نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

السبت 8 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، فضلًا عن وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 9 أبريل والإثنين 10 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 11 أبريل والأربعاء 12 أبريل 2023: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.