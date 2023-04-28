العثور على جثة شاب مجهول الهوية في أحد الشوارع بروض الفرج

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض وهوية شاب مجهول الهوية عثر على جثته في أحد الشوارع بمنطقة روض الفرج.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية لإجراء تحليل الكشف عن السموم وتعاطي المخدرات بأنواعها، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي مصلحتي الأمن العامة والأحوال المدنية في محاولة لكشف هوية المتوفى.

جثة في أحد الشوارع

تلقى مأمور قسم شرطة روض الفرج بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وبالفحص تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.