إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب 3 دراجات نارية بطريق الصعيد في المنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب 3 دراجات بخارية، في أماكن متفرقة، بطريق الصعيد الزراعي السريع في محافظة المنيا، بسبب السرعة.

انقلاب دراجة بخارية بمركز أبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة بخارية بطريق الصعيد الزراعي السريع أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: أحمد علي أحمد 29 عاما، مقيم بحي أبو هلال بمدينة المنيا، هاني حجاج يوسف 28 عاما، مقيم بقرية ماقوسة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام مدينة بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة حسن ربيع محمد 19 عاما، طالب مقيم بمدينة بني مزار، وتم نقله إلي مستشفي التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة بخارية بطريق الصعيد

كما تلقي مدير أمن محافظة المنيا إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع أمام عزبة أبو سلويم التابعة للوحدة المحلية لقرية البرجاية، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: حسام حسن حمدي 22 عاما، محمود خضر 25 عاما، يقيمان بقرية البرجاية.

وأصيب أمس 26 شخص إثر انقلاب سيارتين ربع نقل في حادثين منفصلين بمحافظة المنيا، الأول انقلاب ربع نقل بطريق قرية الشرفا بشرق النيل أمام مركز المنيا وأسفر عن إصابة 12، والثاني انقلاب ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مركز المنيا، وأسفر عن إصابة 14 شخصا.