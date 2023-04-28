انتشال جثتين لغريقين من النيل سقطت بهما سيارة من أعلى معدية في المنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، صباح اليوم الجمعة، من انتشال جثتي سائق ومزارع، غرقا في المجري المائي لنهر النيل إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية نهرية أمام قرية الكرم في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا.

سقوط سيارة ربع نقل في النيل

وكان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، تلقي مساء أمس، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بسقوط السيارة رقم 5428 ن م ج، ربع نقل، من أعلى معدية في نهر النيل، أثناء العبور من البر الغربي للشرقي، وذلك أمام قرية الكرم.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن الحادث أسفر عن غرق كلا من: محمود طلعت توفيق 35 عاما، سائق، وعمر فتحي جاد المولي 40 عاما، مزارع، يقيمان بقرية كرم أبو عمر بمركز أبوقرقاص.

انتشال جثتي سائق ومزارع

وقد تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتم نقلهما إلي مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص عن سحب السيارة الربع نقل من نهر النيل باستخدام لودر مجلس المدينة، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.

وعلي جانب أخر، تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة ملاكي أمام كوبري مدينة بني مزار، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد إبراهيم فؤاد 15 عاما، طالب، مقيم بمدينة بني مزار، وأصيب بكسر مضاعف، وتم نقله إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.