غرق شخصين سقطت سيارتهما من أعلى معدية نيلية في المنيا

غرق سائق ومزارع في نهر النيل، إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلي معدية نيلية، أثناء عبورها من البر الشرقي للغربي للنهر، أمام قرية الكرم، في مركز أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

سقوط سيارة ربع نقل من معدية

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بسقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية نيلية أمام قرية الكرم، أثناء عبورها من البر الغربي للشرقي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تبين أن الحادث أسفر عن غرق كلا من: «محمود.ت» 35 عامًا، سائق السيارة الربع نقل، و«عمر.ف» 40 عاما، مزارع، يقيمان بقرية كرم أبو عمر بشرق النيل في مركز أبوقرقاص.

جهود لانتشال الجثتين

انتقل تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ونائبه عماد محمود، لمتابعة تداعيات الحادث، حيث تم الدفع بلودر تابع لمجلس المدينة لسحب السيارة من نهر النيل، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثتين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.