ضبط 3 مصانع لإنتاج الجبن بدون ترخيص بمركز مطاي بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية ومحال الجزارة، والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

ضبط مصانع غير مرخصة

من جانبه قال هشام فايز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة بدائرة المركز بالتنسيق مع مسئولي التموين ومفتشي الأغذية وعدد من الجهات المعنية، وأسفرت عن ضبط 3 مصانع لإنتاج الجبن بدون ترخيص، وتم مصادرة 2050 كيلو جرام جبن، و300 كيلو ملح، وكذلك تم التحفظ علي 10 جوال أعلاف مجهولة المصدر من أحد المحلات التجارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

حملة على الأسواق والمحلات

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، شنت بالتعاون مع مديريات الصحة والطب البيطري والتموين ومباحث التموين، حملة مكبرة لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية لعرض وبيع اللحوم، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

وأوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن تحرير7 مخالفات لمحلات جزارة غير مرخصة، مؤكدًا انه تم التحفظ على اللحوم المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تحرير محضر نظافة لأحد المخابز البلدية المخالفة.